Heute großer Busfahrer-Streik in Frankfurt, Offenbach und weiteren Städten in Hessen

In Frankfurt am Main, Offenbach, Bad Homburg, Oberursel und zahlreichen weiteren Städten in Hessen kommt es am heutigen Freitag zu einem Busfahrer-Streik!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Busfahrer in Frankfurt, Offenbach, Bad Homburg, Oberursel und zahlreichen weiteren Städten in Hessen treten am heutigen Freitag in einen Warnstreik. Auch am Dienstag und Mittwoch nach Pfingsten sollen die Omnibusse stillstehen, wie die Gewerkschaft Verdi bekannt gab.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Busfahrer in Frankfurt am Main, Offenbach am Main und in vielen anderen Städten in Hessen für den heutigen Freitag zum Warnstreik aufgerufen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Ebenso sollen nach dem Plan der Gewerkschaft die Busfahrer in Fulda, Gießen, Hanau, Nidderau, Büdingen, Gelnhausen, Bad Homburg, Weiterstadt, Rüsselsheim und Wiesbaden in den Ausstand treten, ebenso die Fahrer der Busbetriebe der Deutschen Bahn in Nordhessen. Hintergrund ist der Tarif-Konflikt mit dem Landesverband hessischer Omnibusunternehmer. Verdi fordert dabei für die rund 6000 Beschäftigten einen zweifachen Gehaltsanstieg um jeweils 8,5 Prozent sowie einen Inflationsausgleich von 3000 Euro für alle Beschäftigten und bezahlte Pausen. Die letzte Verhandlungsrunde zwischen Vertretern der Gewerkschaft und der Arbeitgeberseite brachte laut Verdi "nicht das erwünschte Ergebnis". Für den 24. Mai ist ein weiterer Verhandlungstermin angesetzt.

S-Bahnen, U-Bahnen und Straßenbahnen in Frankfurt fahren wie gewohnt