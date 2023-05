Katzen-Oma hat ganz besonderes Merkmal: Geschieht auf Kittys alte Tage noch ein Wunder?

Katzen-Oma Kitty hat bereits sage und schreibe 16 Jahre auf dem Fell-Buckel. © Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.

Mittlerweile hat die schwarz befellte Schönheit sage und schreibe 16 Katzenjahre auf dem Buckel, die man ihr zumindest anhand ihres Verhaltens auch durchaus ansieht. Den Weg ins Tierheim im rheinland-pfälzischen Mainz fand der Stubentiger erst kürzlich.

So wurde die alte Dame aus seitens der Pflegeeinrichtung nicht genauer genannten Gründen in die Obhut der dortigen Verantwortlichen übergeben. Und dort zeigte sie sich vom ersten Moment an als wahres Kuschelmonster mit einer äußerst gemütlichen Ader.

Dabei ist sie aber nur bedingt aufdringlich. Zwar fordere sie ihre Streicheleinheiten durchaus offensiv ein, gehe dann aber auch wieder ihres Weges, sobald sie ausreichend liebevolle Zuwendung erhalten habe. Auf ihre alten Tage will Kitty keinesfalls mehr die Welt erobern und große Abenteuer erleben.

Und so sollten potenzielle Interessenten der Katzen-Großmutter ein ruhiges und gemütliches Zuhause ohne viel Schnickschnack bieten können, in dem vor allem keine anderen Tiere leben sollten.

Besonders wichtig: Die aufgrund eines unschönen Unfalls seit einiger Zeit nur noch mit einem Auge durch die Welt schlendernde Mieze würde sich über einen Balkon sehr freuen. Doch dieser sollte unbedingt gesichert sein!