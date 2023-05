Süße Schäferhündin erlitt trauriges Schicksal: Findet Cleo jetzt ihr Glück?

Frankfurt am Main - Schäferhund-Mix Cleo wurde aus ihrem vorigen Zuhause regelrecht befreit und in das Frankfurter Tierheim verbracht. Von dort aus suchen die Pfleger nun nach einem liebevollen neuen Zuhause für die Junghündin.

Aus diesem Grund kann sie auch nur an erfahrene Hundekenner vermittelt werden, die ihr das übliche Hunde-ABC beibringen können.

Cleo kam aufgrund einer Sicherstellung in das Tierasyl nach Frankfurt, was dafür spricht, dass sie bisher nicht gerade ein schönes Leben hatte. Bis ein Hund sichergestellt wird, muss schon viel Negatives geschehen - von Vernachlässigung bis hin zu Misshandlungen.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Rassebedingt agiert Cleo zudem teilweise ein wenig territorial, gegenüber ihren Mitmenschen ist sie allerdings total loyal und gutherzig. Kleinkinder sollten deswegen nicht unbedingt in ihrem neuen Heim leben.

Insgesamt muss Cleos Verhalten noch etwas in die richtigen Bahnen geleitet werden. Wenn sich die Hundedame bedrängt fühlt, könnte es manchmal passieren, dass sie nach vorne geht. Wichtig wäre deshalb, dass man ihre Eigenschaften und Verhaltensweisen nach einer gewissen Eingewöhnungszeit gut einschätzen kann und die impulsive Hündin entsprechend erzieht.

Neben einer geistigen Beanspruchung muss die Aktivhündin zusätzlich unbedingt körperlich ausgelastet werden, sodass sie am Ende eine ausgeglichene Wegbegleiterin sein kann.

Für die Zukunft wünschen sich die Verantwortlichen des Frankfurter Tierheims jetzt hundeerfahrene Adoptanten, die Cleo das liebevolle und stabile Zuhause bieten können, welches sie vorher nie hatte.

Etwaige Interessenten werden gebeten, sich unter den Rufnummern 069423005 und 069423006 oder per Kontakformular mit dem Tierschutzverein Frankfurt am Main in Verbindung zu setzen.