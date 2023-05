Verängstigter Pudel in erschreckendem Zustand: Gibt es ein Happy End für Finch?

Frankfurt am Main - Als Fundhund wurde Pudel-Mix Finch im Frankfurter Tierheim abgegeben. Sein schrecklicher Zustand lässt es einem kalt den Rücken herunterlaufen. Nun hofft er, ein neues Zuhause zu finden.

Finch kam als Fundhund ins Frankfurter Tierheim, das nun eine neue Heimat für den süßen Rüden sucht. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Wo oder in welchen Zuständen Finch vor seinem Tierheim-Aufenthalt gelebt hat, ist den Pflegern vor Ort nicht bekannt. Seinem Zustand zufolge kann der kleine Knopf bisher allerdings kein wirklich schönes Leben gehabt haben.

Das Fell des Mischlingsrüden war zum Zeitpunkt der Abgabe an das Tierasyl so sehr verfilzt, dass Finch einmal komplett geschert werden musste. Deshalb sieht der süße Vierbeiner aktuell noch etwas zerrupft aus, wird sich aber, sobald sein Fell nachgewachsen ist, wieder zurück in einen absoluten Wuschelkopf verwandeln.

Auch das Verhalten des Junghundes lässt darauf schließen, dass er in seiner Vergangenheit zahlreiche schlimme Dinge erlebt haben muss. So zeigt er sich gegenüber Menschen sehr ängstlich, möchte nicht bedrängt und auch nicht angefasst werden.

Aus diesem Grund kann Finch nur an Interessenten vermittelt werden, die bereits Erfahrungen im Umgang mit Angsthunden gesammelt haben.