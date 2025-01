16.01.2025 13:43 17-Jähriger in Frankfurt schwer verletzt: Rettungsheli im Einsatz

Bei einem Unfall in Frankfurt-Seckbach wurde am Mittwoch ein 17-Jähriger schwer verletzt: Ein Rettungshubschrauber landete in der Folge in dem Stadtteil!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein Unfall mit einem schwer verletzten Fußgänger löste am gestrigen Mittwoch in Frankfurt einen Rettungshubschrauber-Einsatz aus. Nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten kam in Frankfurt-Seckbach ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Das Unglück ereignete sich gegen 15 Uhr in der Borsigallee im Stadtteil Seckbach, wie die Frankfurter Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte. Demnach stieg das Opfer, ein 17 Jahre alter Junge, zu dieser Zeit aus einem Linienbus aus. Danach überquerte er die Straße, "trotz für ihn roter Ampel", wie ein Sprecher hinzufügte. Dabei wurde der 17-Jährige von einem Auto touchiert und in der Folge schwer verletzt. Frankfurt Unfall Todes-Drama am Bahnübergang: Frau übersieht Zug und bezahlt mit ihrem Leben "Eine zufällig anwesende Passantin leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe", hieß es weiter. Schon kurz nach dem Unfall landete ein Rettungshubschrauber in Frankfurt-Seckbach und brachte den Schwerverletzten auf dem schnellsten Weg in ein nahe liegendes Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

