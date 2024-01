23.01.2024 12:59 Drama an U-Bahn-Station: 34-Jähriger klettert zwischen Waggons und bezahlt mit dem Leben

Am Montag kam es an einer U-Bahn-Station in Frankfurt am Main zu einem schweren Unfall. Ein Mann kletterte zwischen Waggons hindurch und wurde tödlich verletzt.

Von Angelico Moretti

Frankfurt am Main - Tragisches Unglück in der hessischen Mainmetropole Frankfurt. Dort wurde ein Mann aufgrund einer unbedachten Aktion an einer U-Bahn-Station derart schwer verletzt, dass er kurze Zeit später verstarb. An der Frankfurter Bahn-Haltestelle Dornbusch kam es einmal mehr zu einem Unfall mit Todesfolge. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa Das Unglück spielte sich am Montag an der Haltestelle Dornbusch ab, wie die Polizei mitteilte. Dort beabsichtigte ein 34 Jahre alter Mann ersten Ermittlungen zufolge gegen 12 Uhr, eine in der Gegenrichtung verkehrende U-Bahn zu erreichen. Kurzerhand kletterte er zwischen zwei Waggons eines bereits eingefahrenen Zuges, ohne dabei darauf zu achten, dass diese losfuhr. Der 34-Jährige wurde von der Bahn der Linie U8 überfahren. Frankfurt Unfall 600-PS-Audi nach Baustellen-Crash schrottreif: Überraschung für Feuerwehr und Polizei am Unfallort Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu, die er letztlich nicht überlebte. Er verstarb wenige Stunden nachdem er in eine Klinik transportiert worden war. Ein Gutachter soll im weiteren Verlauf die Videoaufzeichnungen auswerten. Derweil musste die Haltestelle Dornbusch für die Maßnahmen an der Unfallstelle gesperrt werden, es kam zu einigen Verzögerungen im Bahnverkehr. Leider war der tödliche Unfall nicht der erste an der Station Dornbusch. U-Bahnstation Dornbusch nicht zum ersten Mal Schauplatz eines tödlichen Unglücks Erst Anfang Dezember wurde eine Person an gleicher Stelle von einer U-Bahn erfasst und tödlich verletzt. Nur zwei Monate zuvor wurde eine 60-Jährige ebenfalls von einem Zug erfasst. Eine eigens angebrachte Ampelanlage schien bislang noch nicht ausreichend zu fruchten. Was die genaue Ursache für die unbedachte Entscheidung des verstorbenen 34-Jährigen war, muss final aufgeklärt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem tragischen Bahn-Unglück dauern daher weiter an.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa