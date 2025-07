Toyota-Fahrer erfasst E-Scooter und flüchtet: Zwillinge tot, ein Mann schwer verletzt

Frankfurt am Main - In Frankfurt kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem verhängnisvollen Unfall . Ein Auto erfasste zwei E-Scooter, zwei Zwillingsbrüder (†23) sind tot, ein 27-Jähriger wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Wagens machte sich aus dem Staub!

Ein 23-jähriger Mann stellte sich später der Polizei und gab an, der Fahrer des Unfallwagens gewesen zu sein. Er wurde festgenommen. © 7aktuell/Vincent B.

Unmittelbar danach prallte der Wagen mit dem ersten Scooter zusammen "und schleifte diesen mehrere Meter unter dem Fahrzeug mit sich", wie ein Sprecher ergänzte. Danach fuhr der Toyota einfach weiter.

Einer der Zwillinge starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Sein Bruder und der 27-Jährige wurden beide jeweils schwer verletzt vom Rettungsdienst in nahe liegende Krankenhäuser gebracht. Doch auch für den zweiten Zwilling kam jede Hilfe zu spät, er starb in der Klinik.

"Der dritte E-Scooter war nicht am Unfall beteiligt. Die Fahrerin erlitt einen Schock", hieß es weiter.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten aus. Die Beamten fahndeten intensiv nach dem Auto, dass sie in etwa drei Kilometer Entfernung vom Unfallort fanden und für Maßnahmen zur Spurensicherung beschlagnahmten.

Noch während der Unfallaufnahme trat zudem ein 23 Jahre alter Mann an die Polizisten heran und gab sich als der Fahrer des Unfallautos zu erkennen.

Die Ermittlungen zu dem tödlichen Crash auf der Mainzer Landstraße dauern an.

Erstmeldung vom 6. Juli, 9.16 Uhr, aktualisiert um 14.45 Uhr.