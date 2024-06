09.06.2024 11:31 Keine Überlebenschance: Opel erfasst E-Bike-Fahrer - sofort tot

In der Nacht auf Sonntag kam es in Frankfurt am Main zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Bike, dessen Fahrer am Unfallort verstarb.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Tödlicher Unfall in der Mainmetropole Frankfurt. In der Nacht auf den heutigen Sonntag erfasste ein Auto einen E-Bike-Fahrer, für den letztlich jede Hilfe zu spät kam. Für den E-Bike-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb am Unfallort. © 5VISION.NEWS Ein Polizeisprecher bestätigte, dass sich das Unglück auf der Ludwig-Landmann-Straße im Frankfurter Stadtteil Rödelheim zugetragen hatte. An der Kreuzung zur Rödelheimer Landstraße wollte der Radler mit seinem Gefährt offenbar gerade an einer Ampelanlage die Straße überqueren. Just in diesem Moment befuhr der Fahrer eines Opel Astras ebenfalls den Kreuzungsbereich und erfasste dabei den Radfahrer. Die Wucht des Aufpralls machte sich vor allem anhand der völlig zerstörten Windschutzscheibe des Autos bemerkbar. Derweil wurde der E-Bike-Lenker einige Meter weit über die Straße geschleudert, ehe er auf dem Asphalt liegen blieb. Frankfurt Unfall Transporter kracht unter Lkw: Mann schwer verletzt eingeklemmt, Beifahrerin flieht Er wurde derart schwer verletzt, dass sämtliche Rettungsmaßnahmen fehlschlugen. Er verstarb noch am Unfallort. Tödlicher Unfall an Ampelanlage in Frankfurt am Main: Gutachter soll Unfallursache aufklären Die Frontscheibe des Opels wurde massiv beschädigt - ein Zeichen für die enorme Wucht des Aufpralls. © 5VISION.NEWS Auskünfte, inwiefern und ob der Opel-Fahrer verletzt wurde, liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Der Unfallbereich rund um die Kreuzung wurde im Laufe der Unfallaufnahme voll gesperrt. Welcher der beiden Beteiligten unter Umständen eine rote Ampel missachtet hat, müssen weitere Ermittlungen zutage fördern. Ein hin zu beorderter Gutachter soll bei der Aufklärung der Geschehnisse behilflich sein.

Titelfoto: 5VISION.NEWS