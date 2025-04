Mercedes in Stücke gerissen! Junge Frau und junger Mann sterben noch am Unfallort

Frankfurt am Main - Ein tragischer Unfall rief in der Nacht zu Donnerstag Feuerwehr , Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Doch für die beiden Insassen eines Mercedes - eine junge Frau und ein junger Mann - kam jede Hilfe zu spät.

Tödlicher Unfall auf der B44 im Frankfurter Stadtwald: Die beiden Insassen eines Mercedes hatten keine Überlebenschance. © 5VISION.NEWS

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 1.20 Uhr auf der Mörfelder Landstraße in dem Kreisel nahe der Tram-Haltestelle "Am Oberforsthaus" im Stadtwald, wie die Frankfurter Feuerwehr und das Polizeipräsidium Frankfurt beide mitteilten.

"Auf Höhe einer Tankstelle verlor die Fahrerin vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam infolgedessen links von der Fahrbahn ab", ergänzte ein Polizeisprecher.

Der Mercedes sei über die Leitplanke in den Grünstreifen neben der Straße geschleudert worden und gegen einen Baum gekracht.

Für die 29-jährige Fahrerin und ihren ebenfalls 29 Jahre alten Beifahrer endete der Crash tödlich. Beide "verstarben noch am Unfallort", hieß es am Freitag weiter vonseiten der Polizei. Die Ermittlungen zu dem Unglück dauern an.