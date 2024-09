Golf wird durch Baum-Crash komplett zerfetzt: Motor und Getriebe herausgerissen

Frankfurt am Main - Ein wahrhaftes Trümmerfeld bot sich den Einsatzkräften, als sie an einem Unfallort in der Main-Metropole Frankfurt anrückten. Ein Auto wurde durch einen Zusammenstoß mit einem Baum fast vollkommen zerstört. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Dass das einmal ein Auto war, ist bei diesem Anblick nur schwer zu glauben. © 5VISION.NEWS

Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, ereignete sich der Crash am späten Sonntagnachmittag im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Ein 22 Jahre junger Mann war demnach am Steuer seines PS-starken VW Golf GTIs auf der Babenhäuser Straße in Richtung City unterwegs.

Auf der kerzengeraden, zweispurigen Strecke ließ er sich scheinbar dazu verleiten, schneller als die vorgegebenen 50 Km/h zu fahren und setzte gegen 17 Uhr zu einem Überholmanöver in Höhe einer Buswendeschleife an.

Beim Wechsel auf die rechte Spur verlor der Mann jedoch aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und rauschte auf den Grünstreifen, ehe er dort zunächst ein Verkehrsschild niedermähte.

Kurz darauf krachte er praktisch ungebremst gegen einen Baum. Der Aufprall war derart heftig, dass der Golf nicht nur förmlich zerfetzt wurde, sondern auch Getriebe sowie der gesamte Motorblock aus der Karosserie gerissen wurden.

Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen, kam aber mit dem Leben davon. Er kam im Anschluss an die Erstversorgung umgehend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensbedrohlich seien seine Verletzungen aber nicht gewesen, wie die Polizei weiter mitteilte.