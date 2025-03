02.03.2025 14:35 Motorrad kracht in wendendes Auto: Fahrer vom Bike geschleudert und schwer verletzt

Bei einem Unfall am gestrigen Samstagabend in Frankfurt am Main wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann war in ein wendendes Auto gekracht.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Bei einem Unfall im Frankfurter Stadtteil Unterliederbach hat sich ein 35 Jahre alter Motorradfahrer am gestrigen Samstagabend schwere Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Motorradfahrer und die Autofahrerin in nahe gelegene Krankenhäuser. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen. Demnach war eine 40-Jährige in ihrem Citroën gegen 20.30 Uhr auf der Schmalkaldener Straße von Unterliederbach in Richtung Liederbach unterwegs. In Höhe des "Blumenfelds Liederbach" habe die Autofahrerin wenden wollen. Deshalb hielt sie zunächst auf der Straße an, um anschließend rückwärts in einen angrenzenden Feldweg einzubiegen. Als sie bei dieser Aktion quer auf der Straße stand, kam das Motorrad ebenfalls aus Richtung Unterliederbach angefahren, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen und krachte in den Citroën. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer auf die Gegenspur geschleudert, wobei er sich schwer verletzte. Auch die Frau im Citroën erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Bis 0.20 Uhr sperrte die Polizei die Straße rund um die Unfallstelle komplett ab. Der geschätzte Schaden beläuft sich laut dem Polizeisprecher auf etwa 22.000 Euro.

