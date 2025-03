Sattelzug rauschte an Stauende in Mercedes: A3-Vollsperrung aufgehoben

Frankfurt am Main - Nach einem schweren Unfall auf der A3 bei Frankfurt samt Vollsperrung ist die Strecke mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben. Auch zum Unfallgeschehen gibt es neue Erkenntnisse.

Nach dem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen musste die A3 in Fahrtrichtung zwischenzeitlich voll gesperrt werden. © 5VISION.NEWS

Laut einer Polizeimitteilung hatte sich am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr an einem Stauende in Höhe der Abbiegespur zur A661 ein folgenschwerer Auffahrunfall ereignet.

Ein 61-jähriger Lastwagen-Fahrer bemerkte nach aktuellem Ermittlungsstand zu spät, dass der Verkehr stockte und fuhr mit seiner Sattelzugmaschine auf das Auto eines 29-Jährigen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Mercedes auf das davorstehende Fahrzeug eines 64-Jährigen geschoben, der wiederum ein weiteres Auto rammte.

Der 29-Jährige musste daraufhin mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der 64-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ebenfalls in eine umliegende Klinik verbracht werden.