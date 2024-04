01.04.2024 17:37 16.634 Todes-Drama am Ostermontag: Rettungswagen kracht in Mercedes - Mutter stirbt

Am Montag kam es unweit des Universitätsklinikums in Frankfurt am Main zu einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Auto.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Ein tragisches Unglück ereignete sich am heutigen Ostermontag in Frankfurt. Dort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Rettungswagen. Den Unfall überlebte eine junge Frau dabei nicht. Die Sanitäter sowie die Patientin an Bord des Rettungswagens blieben wie durch ein Wunder unverletzt. © 5VISION.NEWS Es war etwa zur Mittagszeit, als es in unmittelbarer Nähe des Schwanheimer Ufers an einer Auffahrt zur A5 zu dem folgenschweren Crash kam. Wie ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr wenige Augenblicke nach der Unfallmeldung über den Kurznachrichtendienst X informierte, war der Rettungswagen bei voller Fahrt mit einem Mercedes kollidiert. An Bord des Autos befanden sich neben einem Kind auch dessen Eltern. Der Krankenwagen war mit zwei Sanitätern besetzt, die gerade eine Patientin ins nahegelegene Universitätsklinikum transportierten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es an einer Kreuzung schließlich zum Zusammenstoß zwischen Ambulanz und Mercedes. Während die Besatzung des Rettungswagens wie durch ein Wunder unverletzt blieb, gestaltete sich die Lage an Bord des Mercedes weitaus dramatischer. Frankfurt Unfall Transporter kracht unter Lkw: Mann schwer verletzt eingeklemmt, Beifahrerin flieht Während der an Bord befindliche Mann sowie das Kind ersten Informationen zufolge wohl nur leicht verletzt wurden, wurde die Frau schwerst verletzt. Zwar wurde sie nach der Erstversorgung direkt in ein Krankenhaus eingeliefert, jedoch kam für sie jede Hilfe zu spät, sodass sie dort ihren Verletzungen erlag. Frau stirbt nach schwerem Zusammenstoß: Patient und Rettungswagenbesatzung bleiben unverletzt Für die Frau an Bord des Mercedes kam jede Hilfe zu spät. Ihr Mann und ihr Kind wurden bei dem Crash leicht verletzt. © 5VISION.NEWS Ihr Mann und das Kleinkind kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Die Patientin aus dem Krankenwagen konnte währenddessen von einem weiteren Rettungsteam übernommen und ebenfalls in die Klinik gebracht werden. Um den genauen Hergang des schweren Crashs zu rekonstruieren, wurde ein Gutachter an den Ort beordert. Die betroffene Straße im Frankfurter Stadtteil Niederrad war für die Dauer der Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Titelfoto: 5VISION.NEWS