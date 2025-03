VW schleudert nach Kollision über A5, Mercedes kann nicht mehr ausweichen

Frankfurt am Main - Bei einem Unfall auf der A5 bei Frankfurt am Main erlitt ein 51 Jahre alter Autofahrer lebensbedrohliche Verletzungen. Ein weiterer Autofahrer wurde ebenfalls verletzt.

Der Fahrer des Volkswagens wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. © 5VISION.NEWS

Was war passiert? Gegen ein 1 Uhr war der 51-Jährige in seinem roten VW zwischen dem Nordwestkreuz Frankfurt und dem Bad Homburger Kreuz unterwegs, als er laut Polizei auf den Standstreifen geriet und mit einem in der Nothaltebucht geparkten Lastwagen zusammenstieß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Ein 54 Jahre alter Mann, der mit seinem Mercedes dahinter gefahren war, konnte nicht mehr ausweichen und krachte in den VW.

Beide Männer wurden nach dem Unfall in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Lastwagenfahrer soll unverletzt geblieben sein.