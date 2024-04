Unverhoffter Geldsegen für die Bankenstadt: Frankfurts Haushaltsjahr mit Rekord-Überschuss

Das vergangene Haushaltsjahr gestaltete sich für die Stadt Frankfurt als voller Erfolg. © Boris Roessler/dpa

Das Plus im Jahr 2023 betrug rund 391 Millionen Euro, wie Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff (55, Grüne) am Montag in Frankfurt mitteilte. Dies sei seit 15 Jahren das höchste Ergebnis. Veranschlagt war demnach ein Defizit von etwa 60 Millionen Euro. Im Jahr 2022 stand ein Überschuss von 32 Millionen Euro am Ende des Haushaltsjahres.

Aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen nahm die Stadt Frankfurt rund 4 Milliarden Euro ein - 536 Millionen Euro mehr als geplant. Die Stadt profitierte vornehmlich von der Gewerbesteuer: Allein diese lag mit mehr als 3 Milliarden Euro um rund 500 Millionen Euro über dem Ansatz. Auch die Einkommen- und Umsatzsteuererträge seien im Jahr 2023 etwas höher ausgefallen.

"Die hohen Steuereinnahmen belegen einmal mehr, wie resilient und leistungsstark unsere Frankfurter Wirtschaftsunternehmen sind und wie sie den Krisen der vergangenen Jahre trotzen", sagte Bergerhoff.

Dabei stiegen nicht nur die Erträge, sondern auch die Ausgaben: Diese lagen 360 Millionen Euro über dem Plan. So wurden mit 849,6 Millionen Euro rund 30 Prozent mehr für Sach- und Dienstleistungen ausgegeben, als vorher festgelegt wurde.