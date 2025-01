Vom Wildpinkeln und uralten Rivalitäten: Er bringt Geschichte ins digitale Zeitalter

Frankfurt am Main - Zugegeben: Der Geschichtsunterricht zu Schulzeiten war nicht immer die spannendste Angelegenheit. Das ging vielleicht auch Mirco Becker (36) aus Frankfurt am Main so. Nichtsdestotrotz hat er sich seine Faszination für die Geschichten "seiner" Stadt bewahrt - und begeistert damit mittlerweile Zehntausende.