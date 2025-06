Ab Montag: Sperrungen auf Hamburgs längster U-Bahn-Linie bis November

Hamburg - Am Montagmorgen beginnt die zweite Phase der umfassenden Sanierung der U1 in der Hansestadt. Und das bedeutet für viele Fahrgäste: Geduld, Umwege und längere Fahrzeiten.

Aktuelle Informationen gibt es unter anderem auf der Seite des hvv. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Folgende Sperrungen stehen in den kommenden Monaten an:

16. Juni bis 20. Juli: Volksdorf - Ahrensburg West

21. bis 27. Juli: Volksdorf - Großhansdorf

28. Juli bis 18. August: Volksdorf - Buchenkamp

19. August bis 8. Oktober: Volksdorf - Ohlstedt

9. bis 12. Oktober: Buchenkamp - Volksdorf - Ohlstedt

13. Oktober bis 30. November: Berne - Volksdorf

Hinter den großflächigen Einschränkungen steckt ein ambitioniertes Bauprojekt: Insgesamt zwei Brücken - am Ahrensburger Weg und am Lerchenberg - sollen komplett ersetzt, zwei weitere an der Farmsener Landstraße und am Meiendorfer Weg instand gesetzt werden.

Parallel dazu werden Bahnsteige erneuert, Haltestellen saniert und Gleisbauarbeiten durchgeführt. Auch zwei Stellwerke sollen auf den neuesten technischen Stand gebracht werden.

Vor Antritt der Fahrt sollten Fahrgäste sich auf hvv.de oder in der hvv-App informieren und Aushänge sowie Durchsagen vor Ort beachten.