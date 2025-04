Achtung, Autofahrer! Hier erwartet Euch rund um Hamburg Stau

Rund um Hamburg rechnet die Autobahn GmbH an den Ostertagen mit Stau. Vor allem rund um die marode Norderelbbrücke wird es eng.

Von Bernhard Sprengel Hamburg - Auf dem Weg in den Osterurlaub an Nord- und Ostsee müssen Autofahrer in Hamburg und Schleswig-Holstein mit Verzögerungen rechnen. Zum einen verlangsamen die Baustellen nördlich und südlich des Elbtunnels den Verkehr auf der A7 Hannover-Flensburg.



Auf der A1 rund um die Norderelbbrücke rechnet die Autobahn GmbH über die Ostertage mit Stau. © Bodo Marks/dpa Zum anderen führen die seit Mitte März geltenden Einschränkungen auf der Norderelbbrücke immer wieder zu langen Staus auf der A1 Bremen-Lübeck. Die Anfang der 60er Jahre gebaute Brücke ist so marode, dass schwere Lastwagen in Richtung Norden nur noch auf einer Spur fahren dürfen. Das Einfädeln der Fahrzeuge im Dreieck Norderelbe unmittelbar vor der Brücke klappt nicht gut. Die Autobahn GmbH Nord rechnet mit Staus auf der A1 vor allem am Donnerstag ab 14 Uhr und am Freitag. "Die Verkehrslage ist weiterhin angespannt, sollte aber zu den Feiertagen und am Wochenende etwas ruhiger werden, da der Schwerlastverkehr deutlich weniger ist", sagte eine Sprecherin. Außerdem komme an Feiertagen weniger Verkehr aus der Stadt über die Autobahn A255, die im Dreieck Norderelbe auf die A1 trifft. Der Ostermontag werde darum etwas entspannter sein, trotz des Rückreiseverkehrs. Die Autobahn GmbH macht vor allem Lastwagenfahrer für die täglichen Staus an der Norderelbbrücke verantwortlich. Sie missachteten das Lkw-Überholverbot und die Gewichtsbeschränkung, die für die Überleitung von der A255 zur A1 im Dreieck Norderelbe gilt. Es würden auch keine Sicherheitsabstände eingehalten, das Reißverschluss-Prinzip funktioniere nicht, beklagte die Sprecherin. Die Autobahn GmbH will weitere Hinweistafeln installieren und die Fahrspuren für Lastwagen noch weiter vor der Brücke mit Pfeilen markieren, die auf den vorgeschriebenen Mindestabstand von 50 Metern hinweisen.

Rader Hochbrücke wird auf der A7 zum Nadelöhr