Autobahn nur einspurig befahrbar: Lange Staus in Hamburg

Hamburg - Stau-Albtraum auf den Autobahnen in und um Hamburg ! Grund dafür sind Baustellen , die noch das ganze Wochenende andauern.

Zuletzt kam es aufgrund der Rückreisewelle zu längeren Staus auf der A1. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

Den Samstag über staute es sich auf der A1, A7, A255 und B75. Auch die Ausweichrouten waren von dichtem Verkehr betroffen. Laut NDR waren es am späten Nachmittag auf der A1 zwischen Stillhorn und Billstedt acht Kilometer Stau.

Auf der A7 stockte der Verkehr zwischen Hausbruch und Elbtunnel auf sechs Kilometer Länge, in der Gegenrichtung waren es zwischen Volkspark und Elbtunnel drei Kilometer. Ebenso gab es drei Kilometer Stau auf der A255 und B75 zwischen Dreieck Norderelbe und Elbinsel.

Auslöser sind Bauarbeiten auf der A1, die noch bis Montag, den 4. September, um 5 Uhr andauern. In Fahrtrichtung Lübeck wird zwischen Billstedt und Öjendorf offenporiger Asphalt, auch Flüsterasphalt genannt, aufgetragen, wie die Autobahngesellschaft mitteilte.

Deswegen ist nur ein Fahrstreifen der A1 in Richtung Lübeck befahrbar, in Richtung Bremen/Hannover sind es zwei. Normalerweise stehen in beide Richtungen drei Spuren zur Verfügung. Dieses Nadelöhr löst den Stau im Osten Hamburgs aus.