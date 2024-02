B75-Baustelle in Hamburg: Hier wird es jetzt eng

Hamburg - Achtung, Baustelle ! Auf der B75 in Hamburg wird ab dem frühen Montagmorgen gebaut.

Zum Wochenanfang gibt es eine neue Baustelle auf der B75 in Hamburg. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Im Bereich der Ausfahrt Hamburg-Neuland in Richtung Süden werden die Anpralldämpfer saniert, wie die Autobahngesellschaft Nord mitteilte.

Gebaut wird an diesem Montag und am morgigen Dienstag jeweils in der Zeit zwischen 5 Uhr und 14.30 Uhr.

In diesem Zeitraum wird der Stand- und Hauptfahrstreifen im Bereich der Anschlussstelle (AS) Hamburg-Neuland gesperrt. Der Verkehr kann nur auf einem Streifen an der Baustelle vorbeifahren. Außerdem gilt dort ein Tempolimit von 80 km/h.

Zusätzlich wird der linke Fahrstreifen der Aus- und Auffahrt der Anschlussstelle in Richtung Süden gesperrt. Auch hier kann der Verkehr nur auf einem Streifen daran vorbeifahren. Tempolimit: 50 Stundenkilometer.

Die Bauarbeiten sollen die Verkehrssicherheit wieder vollumfänglich herstellen, so die Autobahngesellschaft.