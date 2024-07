Brückenprüfung führt zu Verkehrseinschränkungen auf der A1

Wegen der Hauptprüfung der Norderelbbrücke kommt es zu Verkehrseinschränkungen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Beeinträchtigungen sollen bis zum 9. August um 5 Uhr morgens anhalten, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Lediglich am kommenden Wochenende stünden auf der Brücke alle Fahrspuren für den Ferienurlaubsverkehr zur Verfügung.

In der Zeit der Bauarbeiten sollen jeweils in den Nachtstunden zwei Fahrstreifen der Autobahn gesperrt werden. Den Autofahrerinnen und -fahrern stehe in dieser Zeit nur eine Restfahrbahnbreite von 3,50 Metern zur Verfügung.

Tagsüber fänden hingegen die Überprüfungen der Pylone statt. Dafür werde jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr der zweite Überholstreifen gesperrt. Bei schlechten Witterungsbedingungen werde die Überprüfung um eine Woche verschoben.