Diese Autobahn-Baustellen und -Sperrungen erwarten Euch kommende Woche in Hamburg

Hamburg - Zusätzlich zu den bisherigen Baustellen in Hamburg kommen in der kommenden Woche neue dazu - inklusive Sperrungen.

Auf den Autobahnen im Norden wird viel gebaut. (Symbolbild) © Martin Schutt/ZB/dpa

Die Autobahnmeisterei tauscht auf der A1 zwischen Stillhorn und Harburg ein Schild samt Fundament aus. Dazu wird am Donnerstag, 22. Juni, eine Tagesbaustelle im Mittelstreifen eingerichtet, teilte die Autobahngesellschaft Nord mit. In der Zeit von 9.30 bis 13.30 Uhr wird dazu der dritte Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die beiden anderen Spuren bleiben durchgehend befahrbar.

Auf der A7 am Hafen wird weiter fleißig am achtstreifigen Ausbau gearbeitet. Deswegen wird am Mittwoch, dem 21. Juni, ab 21 Uhr bis Donnerstag, den 22. Juni, um 5 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Heimfeld je eine Spur in jede Fahrtrichtung gesperrt. In der Zeit kann der Verkehr nur auf nur je zwei Fahrbahnen fahren, teilte die Autobahngesellschaft Nord mit.

Außerdem wird an der Anschlussstelle Heimfeld von 20 bis 23 Uhr die Auffahrtsrampe Richtung Flensburg komplett gesperrt. Ein Ausweichen über Hausbruch ist nicht möglich, da es dort eine langfristige Sperrung gibt. Eine Umleitung gibt es über Waltershof. Ebenfalls kann in Richtung Norden über Marmstorf gefahren werden.

An der A7-Anschlussstelle Waltershof wird die Auffahrtsrampe in Richtung Norden verkürzt. Auch hier geht es um die Erweiterung der Autobahn von sechs auf acht Fahrstreifen im Bereich der Hochstraße Elbmarsch (K20). Nachdem die ersten Megastützen saniert wurden, werden die dort in den Asphalt eingelassenen Überblattungen zurückgebaut. Dazu muss in dem Bereich die Fahrbahn wieder hergestellt werden. Deswegen muss die Auffahrtsrampe verkürzt werden.

Der Umbau soll in der Nacht von Montag, den 19. Juni, 22 Uhr beginnen und bis Dienstag, den 20. Juni, 5 Uhr fertig sein. Voraussichtlich wird die verkürzte Ausfahrt bis Freitag, den 21. Juli, 5 Uhr bestehen bleiben. Die Autobahngesellschaft bittet darum, besonders vorsichtig und umsichtig zu fahren.