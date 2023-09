Elbtunnel wird zwei Wochenenden im Herbst voll gesperrt

Hamburg - Autofahrer müssen sich auf zwei längere Vollsperrungen der A7 im Bereich des Elbtunnels in Hamburg einstellen. Die erste steht bereits in wenigen Tagen an.

Der Elbtunnel wird im Oktober und November je ein Wochenende voll gesperrt. (Archivbild) © Axel Heimken/dpa

Wie die Autobahngesellschaft mitteilte, wird die A7 von Freitag, den 6. Oktober, 22 Uhr bis Montag, den 9. Oktober, 5 Uhr zwischen Heimfeld und Volkspark für 55 Stunden voll gesperrt.

Ab Freitag 21 Uhr werden nach und nach die Rampen an den Anschlussstellen Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof und Heimfeld dicht gemacht. Auch die Auffahrt in Richtung Süden in Stellingen wird gesperrt, um den Verkehrsfluss zu optimieren. Dabei wird aber auf den Schichtwechsel bei Airbus geachtet: Die Auffahrtsrampe Richtung Norden in Waltershof wird erst um 21.45 Uhr geschlossen.

Grund für die Vollsperrung ist die Mega-Baustelle auf der Strecke. Die A7 wird auf acht Spuren erweitert. Außerdem wird im Bauabschnitt Altona der neue Lärmschutztunnel errichtet.

Derzeit werden die Gründungs- und Schalungsarbeiten der Außen- und Mittelwände für die nächsten Tunnelzellen vorbereitet. Wenn die Wände fertig sind, werden während der Vollsperrung die Fertigteilträger an den Brücken Osdorfer Weg und Bahrenfelder Chaussee eingebaut. Obendrein müssen zwei Verkehrszeichenbrücken für die ab November beginnende nächste Bauphase zurückgebaut und neu montiert werden.

Die Autobahngesellschaft leitet den Verkehr großräumig über die A1, A21 und B205 um. Autofahrer sollten die längere Fahrzeit bei ihrer Route einplanen. Wegen der Vollsperrung ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Umleitungen, Ausweichrouten und im Stadtgebiet zu rechnen. Die Hochbahn leitet ihre Busse der Linien 150, 250 und 611 über die Elbbrücken um.