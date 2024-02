Kehrtwende im Sternbrücke-Abriss? "Wir lassen nicht zu, dass die Bahn das Viertel zerstört!"

Hamburg - Erst vergangene Woche hatte die Deutsche Bahn (DB) die Anwohner rund um die Sternbrücke in Hamburg-Altona per Postkarte darüber informiert, dass am 5. Februar mit den Vorbereitungen für den Abriss der Sternbrücke begonnen werde. Nicht aber mit dem Abriss an sich, wie ein DB-Sprecher jetzt gegenüber TAG24 betonte.