Kurzfristige Asphaltarbeiten auf A1: Es drohen sieben Wochen Stau

Wie die Autobahn GmbH Nord am Freitag mitteilte, sollen die Bauarbeiten vom 31. Juli bis zum 18. September dauern. Auf der etwa fünf Kilometer langen betroffenen Strecke löse sich die Deckschicht des Asphalts "großflächig" auf, so Christian Merl, Sprecher der Autobahn GmbH Nord.

Zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und Hamburg-Billstedt muss die Fahrbahn saniert werden. (Symbolbild) © Dietmar Gabbert/dpa

Dafür werden unter der Woche jeweils nur zwei statt drei Fahrstreifen in Richtung Lübeck und Bremen/Hannover zur Verfügung stehen.

Nachts und an vier Wochenenden ab dem 18. August werde es zudem eine einstreifige Verkehrsführung geben, erst in Richtung Bremen/Hannover, dann in Richtung Lübeck.

Grundsätzlich empfiehlt die Autobahn GmbH Nord Touristen die Rückreise von der Ostsee entweder vormittags oder abends sowie in der Nacht anzutreten. In jedem Fall müsse vor allem an den Wochenenden mit erhöhter Staugefahr gerechnet und erheblich mehr Zeit eingeplant werden, so Merl.

In Richtung Süden wird die Umleitung über die Anschlussstelle HH-Jenfeld, weiter über den Schiffbecker Weg Richtung Billstedt und dann über die B5 zur Anschlussstelle HH-Billstedt empfohlen.

In Richtung Norden über die Anschlussstelle HH-Billstedt abfahren, der B5 bis zur Ausfahrt Hamburg Billstedt folgen und dann über den Schiffbecker Weg und das Autobahnkreuz HH-Ost zurück zur A1.