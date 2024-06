Nach 50-Stunden-Sperrung: Verkehr auf A7 und im Elbtunnel wieder freigegeben

Hamburg - Nach einer Vollsperrung der A7 in Hamburg ist der Verkehr pünktlich zum Wochenbeginn wieder freigegeben worden.

Grund für die Bauarbeiten war der Abriss einer Radweg- und Fußgängerbrücke. © Daniel Bockwoldt/dpa

Laut der Verkehrsleitstelle können die Autos seit 2 Uhr am Montag wieder den Elbtunnel passieren.

Die Baustelle, die am Wochenende in Richtung Hannover zwischen Stellingen und Heimfeld und in Richtung Flensburg zwischen Heimfeld und Volkspark eine Sperrung erforderte, habe man wieder vollständig zurückgebaut.

Grund für die Bauarbeiten war der Abriss einer Radweg- und Fußgängerbrücke. Diese musste weichen, da die A7 auf acht Spuren verbreitert werden soll.

Während die Strecke mehr als 50 Stunden lang gesperrt blieb, hat es nach Polizeiangaben vom Sonntag keine größeren Verkehrsprobleme gegeben. Auf den Elbbrücken, die vielen Autofahrerinnen und -fahrern als Umleitung diente, stockte der Verkehr am Wochenende zwischenzeitig.