Gleich mehrere Sperrungen: Das müssen Hamburger Verkehrsteilnehmer jetzt wissen

Hamburg - Verkehrsteilnehmer aufgepasst: In den kommenden Wochen und Monaten gibt es auf den Straßen der Hansestadt einiges zu beachten.

Alles in Kürze

Wer barrierefrei zwischen Bergedorf und Hauptbahnhof pendeln will, sollte auf die Regionalzüge der Linie RE1 ausweichen.

Besonders knifflig wird die Situation jedoch am Sonntag, 1. Juni: Wegen des Ironman Hamburg wird der Ersatzverkehr zusätzlich umgeleitet. Zwischen 6 und 18 Uhr fahren die Ersatzbusse nicht wie gewohnt, sondern über die U-Bahnstation Burgstraße – mit der Folge, dass die Haltestellen Tiefstack und Rothenburgsort an diesem Tag nicht angefahren werden, heißt es auf hvv.de .

Zur Entlastung wird ein zusätzlicher Direktbus zwischen Berliner Tor und Bergedorf eingesetzt. Auf dem übrigen Abschnitt der Linie S2 rollt die Bahn immerhin weiter – allerdings nur im Zehn-Minuten-Takt. Fahrgäste sollten also mehr Zeit einplanen.

Auf der S-Bahn-Linie S2 Richtung Bergedorf steht der Schienenverkehr derzeit still. Noch bis zum kommenden Sonntag, 1. Juni, fahren zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet keine Züge.

Der Umbau der Elbgaustraße in Hamburg startet am Donnerstag. (Archivbild) © 123RF/stgrafix

Auch im Westen der Stadt steht eine Großbaustelle in den Startlöchern: Ab dem 29. Mai beginnt in Eidelstedt der vollständige Umbau der Elbgaustraße, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM).

Auf einer Länge von 1,8 Kilometern – zwischen Farnhornweg und Niekampsweg – wird die Straße in den kommenden zwei Jahren zur modernen Verkehrsachse für alle Verkehrsteilnehmer umgebaut. Geplant sind neue, breitere Geh- und Radwege, barrierefreie und erweiterte Bushaltestellen sowie eine sanierte Fahrbahn für den Autoverkehr.

Besonders profitieren Radfahrer: Eine bislang bestehende Lücke auf der künftigen Radroute 18, die Klein Flottbek mit Eidelstedt verbinden soll, wird endlich geschlossen. Auch für Fußgänger tut sich was – mit neuen Querungen und deutlich mehr Platz auf den Gehwegen.

Die erste Bauphase startet am 29. Mai und dauert voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten. Betroffen sind zwei Bereiche: im Süden der Abschnitt zwischen Farnhornweg und Langbargheide, im Norden der Bereich zwischen Redingskamp und Furtweg.

Autofahrer müssen stadtauswärts mit einer einspurigen Verkehrsführung durch die Baustelle rechnen, stadteinwärts wird großräumig über Schnackenburgallee und Kieler Straße umgeleitet.

Für Radfahrer stehen alternative Routen über Nebenstraßen bereit, Fußgänger können die Baustelle barrierefrei passieren. Auch der Busverkehr wird angepasst: Die Linien 21, 184, 186, 284, 384, 392 und 603 fahren stadteinwärts teils auf veränderten Routen. Die Linie 186 nutzt eine Ausweichstrecke in der Nähe des regulären Fahrwegs.

Vor Antritt der Fahrt sollten Fahrgäste sich auf hvv.de oder in der hvv-App informieren und Aushänge sowie Durchsagen vor Ort beachten.