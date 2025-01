Hamburg-Wahl: So könnt Ihr per Brief wählen

Hamburg - Die Bürgerschaftswahl in Hamburg wirft ihren Schatten voraus. In der kommenden Woche beginnt bereits die Briefwahl.

Bald startet die Briefwahl in Hamburg. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

Ab Donnerstag, dem 23. Januar, werden die Wahlbenachrichtigungen zur Bürgerschaftswahl am Sonntag, dem 2. März, an 1.318.101 Empfänger verschickt, teilte die Innenbehörde am Sonntag mit. Zwei Tage vorher startet der Versand der Briefe zur Bundestagswahl am 23. Februar.

"Mit den Wahlbenachrichtigungen erhalten die Wahlberechtigten alle wichtigen Informationen zur Wahl, ihrem Wahllokal und der Briefwahl", sagte Landeswahlleiter Oliver Rudolf (58).

Letztere beginnt bereits am Dienstag, dem 21. Januar, – also vor Versand der Unterlagen – mit Öffnung der Wahldienststellen in den Bezirken und der zentralen Briefwahlstelle am Gerhart-Hauptmann-Platz.

Bereits ab Montag, dem 20. Januar, kann online unter briefwahl.hamburg.de ein Briefwahlantrag gestellt werden. Am Tag darauf starten Versand und Ausgabe der Unterlagen.