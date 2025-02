Hamburger CDU-Chef über AfD: "Arbeiten mit denen nicht zusammen"

Hamburg - Bei einer erneuten Debatte vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben die drei Spitzenkandidaten von SPD , Grünen und CDU große Übereinstimmungen in der Migrations- und Sicherheitspolitik gezeigt.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD, 59, v.l.), die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne, 47) und CDU-Chef Dennis Thering (CDU, 40) kamen für ein Triell bei RTL Nord zusammen. © Gregor Fischer/dpa

Es sei klar, dass alle Menschen in Hamburg in Sicherheit leben wollten, sagte die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (47) am Mittwoch. Straftäter, die ihre Strafe verbüßt haben, würden abgeschoben werden. "Das ist doch völlig klar", betonte die Grünen-Politikerin.

Oppositionsführer Dennis Thering (40) von der CDU erklärte mit Blick auf die Integration der Zuwanderer in den vergangenen Jahren: "Ich glaube nicht, dass wir alles richtig gemacht haben." Hamburg brauche die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. "Da sind wir uns alle einig." Die Stadt dürfe aber nicht überlastet werden. Flüchtlinge müssten aufgenommen werden. "Aber ich sage auch, dass die Menschen, die illegal versuchen, nach Deutschland zu kommen, dass wir das nicht mehr schaffen."

Bürgermeister Peter Tschentscher (59) betonte die Erfolge seines rot-grünen Senats bei der Integration: Sehr viele der 2015/2016 gekommenen Migranten hätten gute Jobs, mehr als die Hälfte der ukrainischen Flüchtlinge seien in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, sagte der SPD-Spitzenkandidat.