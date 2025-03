Nach Gesprächen mit den Grünen: Jetzt sondiert die SPD auch mit dieser Partei

Hamburg - Gut eine Woche nach ihrem Sieg bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat die SPD auch mit der CDU ein Sondierungsgespräch über eine mögliche Regierungszusammenarbeit geführt.

Mit wem reagiert die SPD um Bürgermeister Peter Tschentscher (59): mit der CDU um Dennis Thering (40, l) oder mit den Grünen um Katharina Fegebank (48)? © Marcus Brandt/dpa

Wie schon mit den Grünen am vergangenen Freitag habe das Gespräch mit den Christdemokraten gut zwei Stunden gedauert, hieß es im Anschluss aus dem Kurt-Schumacher-Haus.

Das Treffen, das von keiner der beiden Parteien zuvor öffentlich gemacht wurde, verlief demnach "erfreulich vertraulich". Zum Inhalt des Gesprächs äußerten sich Parteisprecher zunächst nicht. Für den Nachmittag wurde ein Statement erwartet.

Am vergangenen Freitag waren die Grünen zu einem ersten Gespräch in die SPD-Zentrale gekommen. Im Anschluss hatten die bisherigen Koalitionspartner von einer guten Atmosphäre gesprochen und sich zu einer zweiten Runde verabredet, die voraussichtlich in der kommenden Woche stattfinden wird.