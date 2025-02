Was Ihr zur Bürgerschaftswahl in Hamburg wissen solltet

Die Briefwahl für die Bürgerschaftswahl ist bereits seit 21. Januar möglich. © Marcus Brandt/dpa

Was ist die Hamburgische Bürgerschaft?

In Hamburg ist die Bürgerschaft das Landesparlament, vergleichbar mit dem Landtag in anderen Bundesländern. Sie wird alle fünf Jahre direkt von den Hamburgerinnen und Hamburgern gewählt. Da Hamburg ein Stadtstaat ist, kümmern sich die Abgeordneten aber auch um kommunal- und bundespolitische Fragen. Die Bürgerschaft ist für Gesetzgebung und Haushalt zuständig. Außerdem kontrolliert die Bürgerschaft den Senat, also die Hamburger Regierung.

Wann wird abgestimmt und wer ist wahlberechtigt?

Gewählt wird diesmal am 2. März. Die Hamburgerinnen und Hamburger müssen also genau eine Woche nach der Bundestagswahl erneut in die Wahllokale gehen. Anders als bei der Bundestagswahl liegt das Wahlalter allerdings bei 16 Jahren. Alle Deutschen, die seit mindestens drei Monaten in Hamburg wohnen, dürfen mitwählen. Laut Landeswahlamt sind das 1.318.101 Hamburgerinnen und Hamburger.