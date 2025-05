12 Verletzte bei Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof: Frau festgenommen

Hamburg - Großeinsatz am Hamburger Hauptbahnhof! Gegen 18 Uhr kam es auf dem Bahnsteig von Gleis 13 und 14 zu einem Messerangriff mit mehreren Verletzten. Auch der Bahnverkehr ist betroffen.

Alles in Kürze

Die ersten Opfer würden sich bereits auf dem Weg in umliegende Krankenhäuser befinden.

"Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir 12 Verletzte, drei lebensbedrohlich, drei schwer und sechs leicht verletzte Personen gesichtet", so Philipp Baumann, Pressesprecher der Feuerwehr Hamburg vor Ort.

Auch der Bahnbetrieb ist von dem Messerangriff betroffen, wie die Deutsche Bahn (DB) berichtet. Wie TAG24 erfuhr, sind mehrere Züge vorm Hauptbahnhof zum Stehen gekommen.

"Aufgrund des laufenden Polizeieinsatzes sind derzeit die Gleise 11 bis 14 im Hauptbahnhof gesperrt. Es kommt zu Verspätungen und Umleitungen im Fernverkehr. Unsere Fahrgäste bitten wir, sich vor Fahrtantritt in den digitalen Auskunftsmedien über ihre Verbindungen zu informieren", so die DB via "X".

Der ICE 885 an Gleis 14 wurde auf Anordnung der Bundespolizei geräumt und der Metronom 82130 steht mit verschlossenen Türen vor dem Bahnsteig.

Erstmeldung von 18.53 Uhr, zuletzt aktualisiert um 20.08 Uhr.