27-jähriger Schwarzfahrer bewirft DB-Mitarbeiter mit Steinen und flüchtet über die Gleise

Hamburg – "Der S-Bahnen verkehren aufgrund eines Polizeieinsatzes verspätet" – dieser Satz hallte am gestrigen Donnerstagnachmittag über die Hamburger S-Bahn-Stationen der Linie 11. Am Freitag teilte die Bundespolizei den Grund für den Einsatz mit: Ein Mann ist nach einer Fahrkartenkontrolle über die Gleise geflüchtet.

Beamten der Bundespolizei gelang es, den flüchtigen Mann festzunehmen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Der 27-Jährige ist gegen 13.50 Uhr zwischen den S-Bahn-Stationen Barmbek und Friedrichsberg von DB-Kontrolleuren ohne gültiges Ticket angetroffen worden und musste die Bahn in anschließend in Friedrichsberg verlassen.

Doch statt die Strafe – die sogenannte Fahrpreisnacherhebung – zu zahlen, sprang der Mann ins Gleisbett und bewarf die DB-Mitarbeiter von dort aus mit Schottersteinen, wie die Bundespolizei Hamburg mitteilte.

"Die zwischenzeitlich alarmierte Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg veranlasste eine Streckensperrung des Fern- und S-Bahnverkehrs", sagte Polizeioberkommissar Rüdiger Carstens am Freitag.



"Bei Erkennen der Polizeibeamten am Bahnsteig flüchtete der Beschuldigte entlang der Gleise in Richtung der S-Bahnstation Barmbek." Dort habe der "äußerst aggressive" 27-Jährige versucht, sich unter einer Brücke zu verstecken, so Carstens weiter: "Bundespolizisten entdeckten den Beschuldigten und brachten ihn gefesselt zur S-Bahnstation auf den Bahnsteig."