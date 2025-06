16.06.2025 22:15 Achtköpfige Gruppe prügelt Mann mit Schlagstock krankenhausreif

In Rostock-Groß Klein wurde ein 31-Jähriger am Montagabend von mehreren Männern mit einem Schlagstock attackiert und so schwer verletzt.

Von Sekina Cakar

Am Montagabend kam es im Rostocker Stadtteil Groß Klein (Mecklenburg-Vorpommern) zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung vor dem Einkaufszentrum Klenow-Tor. Die Polizei ermittelt.

Opfer ist ein 31-jähriger Mann mit Kopfverletzung

Täter sollen südländisch aussehend und möglicherweise syrischer Herkunft sein

Hintergründe des Streits sind noch unklar

Polizei sucht nach den flüchtigen Tätern Mehr anzeigen Über den genauen Gesundheitszustand des Mannes liegen derzeit keine neuen Informationen vor. © Stefan Tretropp Gegen 19.30 Uhr ging nach Angaben bei der Polizei ein Notruf ein. Eine größere Personengruppe habe einen Mann angegriffen, wodurch die Situation eskaliert sei. Nur wenige Minuten später trafen mehrere Streifenwagen sowie ein Notarzt und ein Rettungswagen am Ort des Geschehens ein. Hamburg Crime Schießerei in Hamburg: Mann lebensgefährlich verletzt, Täter auf der Flucht Die Einsatzkräfte fanden dort einen 31-jährigen Mann mit einer Kopfverletzung. Laut Polizei war er mit einem Schlagstock attackiert worden. Das Opfer wurde umgehend medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Hintergründe unklar - Polizei sucht flüchtige Täter Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt eingeleitet. © Stefan Tretropp Nach Angaben der Polizei soll der verletzte Mann zuvor in einen Streit mit einer etwa achtköpfigen Gruppe geraten sein. Aus dieser heraus hätten ihn zwei bis drei Personen körperlich angegriffen. Der oder die Täter sollen laut Opferaussage mit einem Schlagstock auf seinen Kopf eingeschlagen haben - ein gefährlicher Angriff, der strafrechtlich als gefährliche Körperverletzung gewertet wird. Zu den mutmaßlichen Angreifern konnte der 31-Jährige laut Polizei nur vage Angaben machen: Sie seien südländisch aussehend, möglicherweise syrischer Herkunft. Hamburg Crime Blutige Auseinandersetzung auf Partymeile: Zwei Personen verletzt Die genauen Hintergründe des Streits sind bislang nicht bekannt. Ob es sich um eine persönliche Auseinandersetzung, eine zufällige Eskalation oder eine geplante Attacke handelte, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung im konnten die mutmaßlichen Täter bislang nicht gefasst werden.

