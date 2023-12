35-Jähriger durch Stichverletzung lebensgefährlich verletzt, Täter flüchtig

Am Tatort werden Spuren gesichert. © Christoph Seemann / Hamburg News

Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Hamburg auf TAG24-Nachfrage erklärte, sei es gegen 3.30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus im Rehrstieg zwischen zwei Gruppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

In deren Verlauf erlitt der 35-Jährige eine Stichverletzung und schwebte zunächst in Lebensgefahr. In einem Krankenhaus wurde er notoperiert, so der Sprecher weiter. Über seinen derzeitigen Gesundheitszustand konnten keine Angaben gemacht werden.

Einen aktuellen Tatverdacht gebe es nicht. Der Täter sei flüchtig.