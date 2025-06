Ex-Mitarbeiter droht IKEA-Chef! Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Norderstedt - Großeinsatz vor den Toren Hamburgs ! In Norderstedt hat die Polizei am Mittwoch einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, nachdem er zuvor seinen ehemaligen Chef gedroht hatte.

Die Polizei nahm in Norderstedt einen Ende 30-Jährigen fest, nachdem er mit Schusswaffeneinsatz gedroht hatte. © Florian Sprenger

Laut Polizei hatte der Mann am Morgen per Telefon einem Arbeitskollegen gegenüber Straftaten unter Verwendung einer Schusswaffe angedroht. Diese bezogen sich auf seinen ehemaligen Boss des IKEA-Möbelhauses in Moorfleet, wo der Verdächtige in der Vergangenheit angestellt war.

Eine Durchsuchung seiner Wohnung und eines Kleinwagens blieben erfolglos. Die Beamten konnten keine Waffe finden.

Mangels Haftgründen wurde der 37-Jährige daraufhin laufen gelassen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren mit dem Vorwurf der Bedrohung verantworten müssen.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Mittwoch zunächst in Moorfleet ausgerückt, trafen den Mann aber nicht an. Die Ermittlungen ergaben, dass er sich vermutlich in Norderstedt aufhalten würde.

Dort hatten die Beamten gegen 10.30 Uhr ein Haus in der Straße Lütjenmoor umstellt. Aufgrund der unklaren Gefahrenstufe war die Polizei Schutzwesten und Helmen angerückt.