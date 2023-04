Amoktat von Hamburg: Vater warnte Behörden bereits 2021

Hamburg - Der Vater des Hamburger Amok-Schützen Philipp F. (35) hat sich bereits 2021 wegen psychischer Probleme seines Sohnes an die Behörden gewandt.

Noch immer Gedenken die Menschen mit Blumen und Kerzen am Tatort den Opfern der Amoktat von Philipp F. (35). Hier eine Aufnahme vom 5. April 2023. © Georg Wendt/dpa

Der Vater habe den Sozialpsychiatrischen Dienst angerufen und gesagt, dass sein Sohn Stimmen höre und sich umbringen wolle, sagte der Leiter des Hamburger Landeskriminalamts, Jan Hieber, am Donnerstag vor dem Innenausschuss der Bürgerschaft. Nach einem Gespräch mit dem Sohn seien jedoch keine weiteren Maßnahmen für nötig befunden worden.

Bereits 2019 habe das Umfeld des späteren Täters eine Wesensänderung bei Philipp F. (35) festgestellt, nachdem dieser seine Beziehung beendet und seinen Arbeitsplatz verloren habe, sagte Hieber. Er habe dann selbst Kontakte zu Ärzten aufgenommen, "um seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen", und sei zwischenzeitlich auch in Bayern in stationärer Behandlung gewesen.

Als Philipp F. 2021 angekündigt habe, sich selbst heilen zu wollen, habe sich der Vater entschieden, die Behörden einzuschalten.