06.09.2024 19:05 Apotheke in Hamburg überfallen, Täter noch auf der Flucht

Am Freitagnachmittag hat eine unbekannte Person eine Apotheke in der Alte Holstenstraße in Hamburg überfallen.

Von Rosalie Fischer

Hamburg - Am Freitagnachmittag hat eine unbekannte Person eine Apotheke in der Alte Holstenstraße in Hamburg-Lohbrüggbe überfallen. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos. © NEWS5 / René Schröder Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, flüchtete die Person unerkannt mit einer unbekannten Menge Geld vom Tatort. Eventuell sei der Täter oder die Täterin mit einem Messer bewaffnet. Glücklicherweise wurde aber niemand verletzt. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Nach Angaben eines Reporters vor Ort wollen Zeugen gesehen haben, wie die unbekannte Person in ein Hochhaus gelaufen sei.

Titelfoto: NEWS5 / René Schröder