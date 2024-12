Blutiges Familiendrama in Hamburg: Mutter mit Harpune erschossen?

Hamburg - Im Hamburger Stadtteil Bramfeld hat sich am Sonntag wohl ein schreckliches Familiendrama ereignet.

Die Polizei rückte am Sonntag in die Straße Lohkoppel in Hamburg-Bramfeld aus. © NEWS5 / René Schröder

Ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums in Hamburg bestätigte am Morgen gegenüber TAG24, dass es in der Nacht einen Vorfall gegeben habe, wollte sich aber zunächst nicht näher dazu äußern. Die Informationen müssten noch von der Staatsanwaltschaft geprüft werden.

Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll es in der Straße Lohkoppel ein Tötungsdelikt gegeben haben. Demnach habe ein 19-Jähriger seine 50 Jahre alte Mutter mit einer Harpune erschossen. Die Polizei soll den jungen Mann noch vor Ort festgenommen haben.