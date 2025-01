Einbrüche in Hamburg: Polizei nimmt vier Verdächtige fest

Hamburg - Nach mehreren Wohnungseinbrüchen in Hamburg hat die Polizei in den vergangenen Tagen vier Tatverdächtige gefasst.

Die Hamburger Polizei hat in den vergangenen Tagen mehrere Einbrecher geschnappt. © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein 39-Jähriger am Montag zwei Unbekannte in seiner Wohnung in Barmbek-Süd bemerkt.

Die 24 und 50 Jahre alten Männer flüchteten über einen Balkon, konnten jedoch von Zivilfahndern geschnappt werden. Die Verdächtigen hatten laut Polizei Aufbruch-Werkzeug bei sich und sitzen nun in Untersuchungshaft.



Am frühen Silvestermorgen vernahm der Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bramfeld einen lauten Knall und bemerkte einen Mann in seiner Wohnung. Der Einbrecher flüchtete und versuchte es in einem anderen Haus.

Auch dessen Bewohnerin hörte einen lauten Knall und bemerkte einen Fremden, der sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft hatte. Die Polizei nahm kurz darauf einen 28-Jährigen fest.