Hamburger Polizei warnt vor Einbrecher-Hochsaison

Mit einer besonderen Masche können Einbrecher feststellen, ob die Bewohner wirklich abwesend sind. Sie bringen sogenannte Klebefäden an den Eingangstüren an.

Die Abwesenheit vieler Menschen in den Herbstferien erleichtere den Tätern das Eindringen in Häuser und Wohnungen.

Die Zahl der Einbrüche nahm im Bezirk Altona mit 60 Prozent am stärksten zu. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Die Hamburger Bezirke und Stadtteile waren 2023 sehr unterschiedlich von dem Anstieg betroffen, wie aus der detaillierten Kriminalstatistik der Polizei hervorgeht. Demnach nahm die Zahl der Einbrüche im Bezirk Altona mit 60 Prozent am stärksten zu.

Schwerpunkt war der Nobel-Stadtteil Blankenese, wo ein Anstieg um 256 Prozent verzeichnet wurde. Den zweitstärksten Anstieg zeigte die Statistik für den Bezirk Nord, wo die Zahl der Einbrüche um 40 Prozent wuchs.

Auch im Bezirk Eimsbüttel hatte die Zahl der Einbrüche um knapp 40 Prozent zugenommen. In Wandsbek fiel der Anstieg mit 14 Prozent deutlich geringer aus, in Bergedorf nahm die Zahl der Einbrüche nur um 1,4 Prozent zu, im Bezirk Harburg ergab sich sogar ein Minus um 12,5 Prozent.



Zum Beginn der Winterzeit am 27. Oktober veranstaltet die Polizei bundesweit den Tag des Einbruchsschutzes. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in der Hamburger Innenstadt (Caffamacherreihe 4) ist an dem Tag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Seit Anfang des Jahres können sich Hamburger auch auf den Polizeikommissariaten in ihren Stadtteilen über Schutzmaßnahmen informieren.