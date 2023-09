27.09.2023 09:13 Geldautomat in die Luft gesprengt! Polizei sammelt Zehner vom Gehweg ein

In Hamburg-Lurup ist in der Nacht zu Mittwoch ein Geldautomat in die Luft gesprengt worden. Auf ihrer Flucht verloren die Täter eine Geldkassette.

Von Robert Stoll

Hamburg - In der Nacht zu Mittwoch wurde im Hamburger Stadtteil Lurup ein Geldautomat gesprengt. In Hamburg-Lurup wurde ein Geldautomat in die Luft gesprengt. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 4.35 Uhr in einem Vorraum einer Postbank-Filiale. Dort hatten die Täter den Geldautomaten in die Luft gejagt. Anschließend traten sie die Flucht an, verloren dabei allerdings eine Geldkassette mit 10-Euro-Scheinen, die sich anschließend über den Gehweg verteilten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern blieb erfolglos. Hamburg Crime Mann hält sich illegal in Gleis auf und löst Schnellbremsung von S-Bahn aus An der Postbank-Filiale entstand ein erheblicher Schaden. Fensterscheiben gingen zu Bruch oder wurden stark beschädigt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Sprengstoffreste am Automaten befanden, rückte ein Sprengmeister der Polizei an. Die Täter verloren auf ihrer Flucht eine Geldkassette mit Zehneuroscheinen. Die Polizei sammelte sie fleißig auf. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, ist noch unklar. Die Ermittlungen zu dem Vorfall stehen derzeit noch am Anfang, so der Sprecher.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann