12.09.2023 06:43 Glas zertrümmert! Polizei nimmt Randalierer in SB-Supermarkt fest

Nach einer Randale in einem Selbstbedienungs-Supermarkt in Hamburg-Harvestehude hat die Polizei am Montagabend einen Betrunkenen festgenommen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Ab auf die Wache! Ein betrunkener Mann hat am späten Montagabend in einem Selbstbedienungs-Supermarkt in Hamburg-Harvestehude randaliert und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Polizei nahm den Randalierer fest und mit auf die Wache. © JOTO Wie ein Sprecher des Lagezentrums am Dienstagmorgen auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren Autofahrer auf den Mann im Vorbeifahren aufmerksam geworden und hatten den Notruf alarmiert. Sofort rückten drei Streifenwagen zum Eppendorfer Baum aus. Vor Ort trafen die Beamten den Randalierer an. Er hatte aus bislang noch ungeklärten Gründen eine der beiden Eingangsschranken aus Glas zertrümmert. Hamburg Crime Streit am Jungfernstieg! 19-Jähriger erleidet mehrere Stichverletzungen Die Polizei führte den Mann in Handschellen ab und brachte ihn für weitere Ermittlungsarbeiten auf die Wache. Nach der Befragung von Zeugen griff die Streifenwagen-Besatzung zum Besen und reinigte den Eingangsbereich. Die Beamten sorgten für Ordnung und fegten die Scherben zusammen. © JOTO Weitere Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Titelfoto: JOTO