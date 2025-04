Rassistischer Angriff im Bus: Wer kann Hinweise geben?

Hamburg - Ein unbekannter Mann hat einem 19-Jährigen am Samstagabend in einem Bus im Hamburger Stadtteil Horn ins Gesicht geschlagen.

Der Vorfall ereignete sich in einem Bus des Schienenersatzverkehrs der U2. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die Polizei geht davon aus, dass die Tat rassistisch motiviert war.

Nach Angaben der Polizei telefonierte der 19-Jährige im Bus des Schienenersatzverkehrs der U2 mit seinem Mobiltelefon, als er unvermittelt von dem Fahrgast mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Der Mann hatte sich offenbar durch das Telefongespräch in fremder Sprache gestört gefühlt.

Nachdem beide Beteiligten den Bus am U-Bahnhof Horner Rennbahn verlassen hatten, entfernte sich der Angreifer in unbekannte Richtung. Der verletzte 19-Jährige wurde vor Ort von Sanitätern versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.