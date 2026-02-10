Golf rast in Juwelier: Als die Polizei eintrifft, ist niemand mehr da

Am Dienstagmorgen ist ein Auto in das Schaufenster eines Juweliers gefahren. Vor Ort war keine Person mehr anzutreffen.

Von Jana Steger

Hamburg - Schock in Hamburg: Ein VW Golf ist am frühen Dienstagmorgen in das Schaufenster eines Juweliers gerast.

Am Dienstagmorgen ist ein Auto in das Schaufenster eines Hamburger Juweliers gefahren.  © Lenthe-Medien

Gegen 3.32 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Harburger Rathausstraße gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Als die Beamten an der Einsatzstelle eintrafen, konnte jedoch keine Person mehr angetroffen werden.

"Die Fahndungsmaßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen", so der Sprecher weiter.

Der Einsatz und die Ermittlungen vor Ort laufen allerdings noch. Ob der oder die mutmaßlichen Täter Gegenstände aus dem Juwelier entwendet haben, konnte der Sprecher nicht bestätigen.

