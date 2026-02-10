Golf rast in Juwelier: Als die Polizei eintrifft, ist niemand mehr da

Hamburg - Schock in Hamburg : Ein VW Golf ist am frühen Dienstagmorgen in das Schaufenster eines Juweliers gerast.

Am Dienstagmorgen ist ein Auto in das Schaufenster eines Hamburger Juweliers gefahren. © Lenthe-Medien

Gegen 3.32 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Harburger Rathausstraße gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Als die Beamten an der Einsatzstelle eintrafen, konnte jedoch keine Person mehr angetroffen werden.

"Die Fahndungsmaßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen", so der Sprecher weiter.