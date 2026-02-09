Lebensgefährlicher Trend: Immer mehr Trainsurfer in Hamburg

In Hamburg haben sich die Fälle von sogenanntem "Trainsurfing" binnen kurzer Zeit mehr als verdreifacht.

Von Martin Fischer

Hamburg - In Hamburg haben sich die Fälle von sogenanntem "Trainsurfing" binnen kurzer Zeit mehr als verdreifacht.

Aufgrund ihrer oberirdischen Streckenführung taucht die U3 immer wieder im Zusammenhang mit Trainsurfing-Vorfällen auf. (Archivfoto)
Aufgrund ihrer oberirdischen Streckenführung taucht die U3 immer wieder im Zusammenhang mit Trainsurfing-Vorfällen auf. (Archivfoto)  © Angelika Warmuth/dpa

Wurden 2024 noch 22 Fälle gezählt, in denen Menschen außen auf Kupplungen, Trittbrettern oder Dächern von U- oder S-Bahnen mitfuhren, waren es im vergangenen Jahr bereits 81, wie aus der Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage aus der AfD-Bürgerschaftsfraktion hervorgeht.

In den drei Jahren zuvor waren die Zahlen jeweils noch einstellig.

Im vergangenen Jahr wurden demzufolge "Trainsurfer" nur von der U-Bahn dokumentiert. Auch 2024 wurden demnach nur zwei der insgesamt 22 Fälle von der S-Bahn gemeldet.

Sexualdelikt im Bus löst Großfahndung der Polizei aus
Hamburg Crime Sexualdelikt im Bus löst Großfahndung der Polizei aus

Andere Anbieter sind demnach gar nicht betroffen: "Bei den Verkehrsunternehmen nordbahn, AKN und metronom wurden in den vergangenen fünf Kalenderjahren keine dokumentierten Fälle von unbefugtem Mitfahren auf den Außenbereichen von Schienenfahrzeugen im Hamburger Stadtgebiet gemeldet", schreibt der Senat.

Und offenbar ging es auch immer glimpflich aus: "Den Verkehrsunternehmen sind keine Personen- und oder Sachschäden im benannten Zeitraum auf dem Hamburger Stadtgebiet bekannt", heißt es weiter.

2025 nur drei Straftaten aufgelistet

Nur wenige der gemeldeten Vorfälle in Hamburg stehen im Zusammenhang mit der S-Bahn. In Berlin hingegen ist diese deutlich häufiger Ziel von Trainsurfern. (Archivfoto)
Nur wenige der gemeldeten Vorfälle in Hamburg stehen im Zusammenhang mit der S-Bahn. In Berlin hingegen ist diese deutlich häufiger Ziel von Trainsurfern. (Archivfoto)  © Jens Büttner/dpa

In die Kriminalstatistik gingen demnach für das Jahr 2024 und für den Zeitraum Januar bis September 25 nur sechs beziehungsweise drei Straftaten "Gefährlicher Eingriff in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr" ein.

Der Senat verweist in seiner Antwort aber darauf, dass Täterinnen und Täter unter 14 Jahren nicht schuldfähig sind. "Gegen sie können keine strafrechtlichen Sanktionen verhängt werden."

Mutproben, die gefilmt und im Netz veröffentlicht zum Trend würden, seien nichts Neues, heißt es auf die Frage, ob es entsprechende Aufklärungskampagnen gebe.

Party läuft aus dem Ruder: Gesuchter Mann springt aus Hochhaus
Hamburg Crime Party läuft aus dem Ruder: Gesuchter Mann springt aus Hochhaus

"Viele dieser Challenges sind harmlos, andere hingegen bergen gesundheitliche Risiken und können zu schweren Verletzungen oder psychischen Beeinträchtigungen führen", warnt der Senat. Allein in Berlin waren 2025 zwei Menschen beim S-Bahn-Surfen gestorben.

Deshalb biete die Bundespolizei eine Aufklärungskampagne zum Thema S-Bahn-Surfen an. Auch die S-Bahn setze gemeinsam mit der Landes- und Bundespolizei Präventionsteams ein, die an Hamburger Schulen und Jugendeinrichtungen über die Gefahren an Bahnanlagen und öffentlichen Plätzen aufklärten.

Titelfoto: Angelika Warmuth/dpa

Mehr zum Thema Hamburg Crime: