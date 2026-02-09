Lebensgefährlicher Trend: Immer mehr Trainsurfer in Hamburg

Hamburg - In Hamburg haben sich die Fälle von sogenanntem "Trainsurfing" binnen kurzer Zeit mehr als verdreifacht.

Aufgrund ihrer oberirdischen Streckenführung taucht die U3 immer wieder im Zusammenhang mit Trainsurfing-Vorfällen auf. (Archivfoto) © Angelika Warmuth/dpa

Wurden 2024 noch 22 Fälle gezählt, in denen Menschen außen auf Kupplungen, Trittbrettern oder Dächern von U- oder S-Bahnen mitfuhren, waren es im vergangenen Jahr bereits 81, wie aus der Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage aus der AfD-Bürgerschaftsfraktion hervorgeht.

In den drei Jahren zuvor waren die Zahlen jeweils noch einstellig.

Im vergangenen Jahr wurden demzufolge "Trainsurfer" nur von der U-Bahn dokumentiert. Auch 2024 wurden demnach nur zwei der insgesamt 22 Fälle von der S-Bahn gemeldet.

Andere Anbieter sind demnach gar nicht betroffen: "Bei den Verkehrsunternehmen nordbahn, AKN und metronom wurden in den vergangenen fünf Kalenderjahren keine dokumentierten Fälle von unbefugtem Mitfahren auf den Außenbereichen von Schienenfahrzeugen im Hamburger Stadtgebiet gemeldet", schreibt der Senat.



Und offenbar ging es auch immer glimpflich aus: "Den Verkehrsunternehmen sind keine Personen- und oder Sachschäden im benannten Zeitraum auf dem Hamburger Stadtgebiet bekannt", heißt es weiter.