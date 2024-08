10.08.2024 21:49 Großeinsatz an Palästina-Solidaritätscamp: Polizistin verletzt!

Am Rande des Palästina-Solidaritätscamp auf der Moorweide am Hamburger Dammtor hat es am Samstagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben.

Von Luisa Buck

Hamburg - Am Rande des Palästina-Solidaritätscamps auf der Moorweide am Hamburger Dammtor-Bahnhof hat es am Samstagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Am Hamburger Dammtor gab es am Samstagabend einen Großeinsatz der Polizei. © Lenthe-Medien/Schmid Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 20.10 Uhr alarmiert. Passanten hatten eine Auseinandersetzung innerhalb der Dauerversammlung bemerkt. Als die Polizei anrückte, habe es "Solidaritätseffekte von Camp-Teilnehmern" gegeben, so der Sprecher. Es sei zum Gerangel und zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Eine Polizeibeamtin sei bei dem Vorfall verletzt worden. Ob es weitere Verletzte gibt, stehe noch nicht fest. Hamburg Crime Psychisch kranker Mann löst SEK-Einsatz in Hamburg aus! Anschließend habe sich die Lage schnell wieder beruhigt. Dazu, wie viele Einsatzkräfte am Samstagabend vor Ort waren, wollte der Sprecher aus einsatztaktischen Gründen keine Angaben machen. Auf Fotos ist jedoch zu sehen, dass die Polizei mit zahlreichen Streifenwagen angerückt war. Erst Anfang August war die Genehmigung für das pro-palästinensische Protestcamp am Theodor-Heuss-Platz für weitere vier Wochen verlängert worden. Wie es danach für die Demonstranten weitergeht, ist noch unklar.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid