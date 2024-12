03.12.2024 07:35 Vermummte greifen Männer in Shisha-Bar an: 48-Jähriger verletzt im Krankenhaus

In der Shisha-Bar "Blossom" in der Lübecker Straße in Hamburg kam es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung. Mehrere Polizisten waren im Einsatz.

Von Nora Petig

Hamburg - In der Hamburger Shisha-Bar "Blossom" in der Lübecker Straße kam es Montagnacht zu einer Auseinandersetzung. Mehrere Polizisten waren im Einsatz. Polizisten kam am Abend in der Shisha-Bar "Blossom" zum Einsatz. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar. © Lars Ebner Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf TAG24-Nachfrage erklärte, hätten sich in der Nacht etwa zehn vermummte Menschen vor der Shishabar getroffen. In der Lokalität seien dann zwei Männer, 48 und 38 Jahre alt, von den Unbekannten bedroht worden. Auch ein Messer wurde den Angaben nach gezückt. Dieses kam aber wohl nicht zum Einsatz. Der 48-Jährige wurde mit Fäusten geschlagen und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, heißt es weiter. Hamburg Crime Diebstahl-Schock für deutschen Fußballstar! Täter schlugen nachts zu Der 38-Jährige konnte hingegen flüchten und fiel jedoch ohne Fremdeinwirkung eine Treppe herunter, wobei er sich am Rücken verletzte. Zwei Männer werden derzeit von der Polizei verdächtigt. Weitere Angaben machte der Sprecher zu den Personen nicht. Die Hintergründe der Tat seien noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Titelfoto: Lars Ebner