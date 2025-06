Kinder-Mörder "White Tiger" auf Gefängnis-Insel in der Elbe verlegt

Hamburg - Es war ein großer Schock! Am Mittwoch wurde bekannt, dass ein 20-Jährige aus Hamburg über das Internet Kinder und Jugendliche weltweit so manipulierte, dass sie sich vor laufender Kamera selbst verletzten oder sogar umbrachten . Der Tatverdächtige Shahriar J. wurde nun in ein anderes Gefängnis verlegt.

Shahriar J. (20) wurde in das Jugendgefängnis Hahnöfersand in der Elbe verlegt. © IMAGO / imagebroker

Am Dienstag gegen 3 Uhr in der Nacht hatten die Ermittler in der Wohnung seiner Eltern in Marienthal zugeschlagen und den 20-Jährigen verhaftet. Wenige Tage nach der Verhaftung von "White Tiger", dem Internet-Pseudonym von J., werden immer mehr grausame Details bekannt.

Gegen ihn wird mittlerweile wegen Mordes, mehrfachen versuchten Mordes und mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt. Laut Medienberichten soll er sogar Baupläne für Bomben und Schusswaffen besessen haben. Ob er sie in die Tat umsetzen wollte und warum er sich die Anleitungen zugelegt hatte, ist derzeit noch unklar.

Nach der Festnahme war J. in das Untersuchungsgefängnis an der Holstenglacis gebracht worden, mittlerweile sitzt er im Jugendgefängnis Hahnöfersand. Ähnlich wie Alcatraz in San Francisco ist dies eine Insel mitten in der Elbe vor den Toren Hamburgs.

Laut Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen, der die Vorwürfe bestreitet, noch an. Vermutlich wird bei J. das Jugendstrafrecht angewendet werden, da er zum Teil bei seinen Taten selbst noch minderjährig gewesen sein soll. Zunächst wird jedoch ein psychologisches Gutachten angefertigt.