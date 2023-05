Kiosk-Raubserie gestoppt? Polizei schnappt Verdächtigen

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera hatte die Polizei nach dem Verdächtigen gefahndet. © Montage: Polizei Hamburg (2)

Am Freitagvormittag waren Aufnahmen des Verdächtigen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht worden, am Abend meldete die Polizei den schnellen Ermittlungserfolg.

Hinweise aus der Bevölkerung führten zur Identifizierung eines 28-jährigen Hamburgers. Am Nachmittag wurde der Mann festgenommen, außerdem wurde seine Wohnung durchsucht. Der 28-Jährige sitzt in einem Untersuchungsgefängnis, gegen ihn wird ein Haftbefehl beantragt.

Dem Mann wird verdächtigt, am 11. und 12. Mai einen Kiosk am Binnenfeldredder im Stadtteil Lohbrügge überfallen zu haben. Weitere Taten in den vergangenen Wochen werden untersucht.

Bei der letzten Tat betrat der Mann gegen 8.05 Uhr den Laden und bedrohte eine 43-jährige Verkäuferin mit einem Messer. Er forderte sie auf, die Kasse zu öffnen.

Als die Kiosk-Mitarbeiterin dies nicht getan hatte, soll der Mann das selbst übernommen haben. Er klaute wohl wenige Hundert Euro und war damit in unbekannte Richtung abgehauen.

Eine Woche nach dieser Tat veröffentlichte die Polizei mehrere Aufnahmen des Täters aus einer Überwachungskamera.